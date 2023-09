Miguel Oliveira parte de 19.º para corridas na Índia

Miguel Oliveira vai arrancar do 19.º lugar para as corridas do MotoGP na Índia. Após um "dia bastante difícil" na sexta-feira, o português não conseguiu sequer chegar à segunda fase da qualificação. A pole position é de Marco Bezzechi.

Na primeira visita do MotoGP à Índia, a qualificação não correu bem ao piloto de Almada - que descreveu a pista como "divertida de pilotar". Raul Fernandez, o colega de equipa da RNF Aprilia, conseguiu chegar à Q2, e vai partir da 11.ª posição.

A honra de partir da primeira posição na estreia do Mundial de Motociclismo no circuito de Buddh coube ao italiano Bezzechi, da VR46, que lidera uma frente dominada pela Ducati, com Jorge Martin da Pramac e Francesco Bagnaia da Ducati oficial logo atrás.

Marc Marquez, da Honda, arranca da sexta posição e fecha a segunda linha da grelha de partida, liderada por Luca Marini, da VR46. Joan Mir, também da Honda, sai do quinto lugar.

Marquez teve uma queda forte na Q2 e teve que ser ajudado a levantar-se e sair do circuito, sendo levado para o centro médico para exames.

A corrida sprint está marcada para este sábado, às 11h00 portuguesas. A corrida de domingo decorre à mesma hora.