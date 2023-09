Max Verstappen regressa à pole position no Japão

Max Verstappen voltou ao serviço normal de 2023, e conquistou este sábado a pole position para o Grande Prémio do Japão, em Suzuka. Atrás seguem os dois McLaren, com Oscar Piastri a estrear-se na primeira linha da grelha de partida.

O bicampeão e líder do campeonato voltou à segurança e domínio a que habituou toda a gente em 2023, e reservou o primeiro lugar da grelha com mais de meio segundo de vantagem sobre o jovem australiano Piastri.

Oscar Piastri, por sua vez, superou por pouco o colega de equipa, Lando Norris, apesar de não conseguir melhor o tempo na segunda tentativa que fez, na última fase da qualificação.

A Ferrari, que na sexta-feira parecia a equipa mais próxima da Red Bull, viu-se ultrapassada pela McLaren. Charles Leclerc fez apenas uma volta na Q3, subindo ao quarto lugar, enquanto Carlos Sainz, vencedor do GP de Singapura, ficou-se pelo sexto lugar. No meio desta calzone ficou Sergio Pérez, colega de equipa de Verstappen - que foi 0,7 segundos mais rápido.

Já os Mercedes continuaram as dificuldades em pistas de alta velocidade. Lewis Hamilton ficou a um segundo de Verstappen, em sétimo lugar, e à frente do companheiro George Russell.

O top dez conta ainda com o herói local, Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), e Fernando Alonso, que arrastou o seu Aston Martin até à Q3.

A qualificação ficou ainda marcada pelo acidente de Logan Sargeant (Williams) na Q1, a poucos metros de completar a primeira volta cronometrada. Uma roda acidentalmente colocada na relva foi o bilhete necessário de ida para o muro.

A corrida do Grande Prémio do Japão está marcada para as 06h00 portuguesas deste domingo.