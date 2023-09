Miguel Oliveira arranca treinos na Índia na 17.ª posição

O piloto português Miguel Oliveira arrancou a primeira sessão de treinos livre do Grande Prémio da Índia na 17.ª posição.

Miguel Oliveira, da RNF, assumiu o objetivo de "marcar pontos" na estreia da corrida indiana no calendário da MotoGP.

O português começa consideravelmente mais lento do que o grupo dos mais rápidos. Miguel Oliveira marcou a volta mais rápida em 1m47s4190, quase um segundo e meio mais lento do que o italiano Marco Bezzecchi, da Mooney VR46.

Raúl Fernández, colega de equipa de Miguel Oliveira, foi o quarto mais rápido da sessão. Há uma nova sessão de treinos livres marcada para o final desta manhã, às 11h00.

O GP da Índia é a 13.º de 20 corridas da temporada e marca a estreia do circuito de Buddh no campeonato do mundo de velocidade.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) chega como líder do campeonato, com 283 pontos, enquanto Miguel Oliveira é 13.º, com 65.