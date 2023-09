Depois de dia mau em Singapura, Verstappen volta a dominar no primeiro dia no Japão

Max Verstappen, piloto da Red Bull, foi o mais rápido do primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio do Japão de Fórmula 1.

A Red Bull falhou a 16.ª conquista consecutiva no último Grande Prémio, em Singapura. Os carros de Verstappen e Sergio Pérez foram ultrapassados pelos Ferrari, McLaren e Mercedes. No entanto, todos os problemas parecem estar ultrapassados.

Verstappen foi o mais rápido das duas sessões. Na primeira, superou Carlos Sainz, da Ferrari, em mais de meio segundo. Charles Leclerc encurtou a distância na segunda sessão, mas também foi 0,32 segundos mais lento do que o neerlandês.

O mexicano Pérez continua em dificuldades e o melhor que conseguiu foi um 9.º lugar na segunda sessão de treinos livres.

A segunda sessão ficou ainda marcada por um despiste de Pierre Gasly. O francês da Alpine perdeu controlo do carro e bateu na parede.

Max Verstappen, bicampeão em título, é o líder isolado do campeonato com 374 pontos. Sergio Pérez é segundo, com 223 pontos somados, e o terceiro, Lewis Hamilton, vem muito atrás, com 180 pontos.