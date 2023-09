Gostaria de ter um capacete de Mansell? Leilão em outubro

O piloto Nigel Mansell, campeão mundial de Fórmula 1 em 1992, vai leiloar mais de 300 objetos relacionados com a sua carreira, que estavam no museu particular.

Entre os itens à venda estão 32 capacetes de corrida, 78 bonés, 50 fatos de corrida e mais de 200 troféus e prémios. Há ainda garrafas de champanhe por abrir.

A leiloeira Sotheby’s acredita que “o capacete da última vitória na F1” (GP da Austrália de 1994) poderá chegar aos 58 mil euros.

Mansell referiu: “Esta coleção tem grande significado pessoal. Em resumo, é a manifestação material dos momentos mais significativos da minha carreira e representa tudo por aquilo que trabalhei desde a minha adolescência até ao final da minha carreira no automobilismo”.

Os leilões estão marcados para 4, 10 e 11 de outubro.