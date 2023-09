Rovanpera ganhou rali da Grécia

O piloto finlandês Kalle Rovanperä (Toyota) venceu o Rali da Acrópole (Grécia), 10.ª prova do Campeonato do Mundo, e ficou mais perto de revalidar o título mundial.

Rovanperä concluiu a prova grega com o tempo de 3:00.16,7 horas, deixando o segundo classificado, o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) a 1.31,7 minutos, e o terceiro, o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), a 1.35,9.

"É um grande alívio. Depois das dificuldades na Finlândia [desistiu devido a despiste], precisávamos de regressar em grande. Tivemos um bom desempenho, começando em primeiro e terminando na frente", sublinhou o campeão mundial.

Rovanperä chegou a este derradeiro dia com uma liderança confortável, de mais de dois minutos para o segundo classificado, Dani Sordo, pelo que optou por refrear o andamento até chegar à 'power stage' final de forma a somar os cinco pontos extra.

Elfyn Evans não demorou a destronar Sordo do segundo lugar, mantendo a perseguição ao líder do campeonato.

E, como prometido, foi na 'power stage' que os pilotos deram tudo, com Rovanperä a bater toda a concorrência.

Desta forma, o finlandês chegou aos 200 pontos no campeonato, com Evans (foi segundo na 'power stage') logo atrás, com 167 e o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que desistiu no sábado com a suspensão partida, em terceiro, com 134.

O piloto belga ainda regressou este domingo para tentar pontuar na 'power stage', mas ficou em sexto e não somou qualquer ponto.

A Toyota lidera entre os construtores, com 430 pontos, contra os 339 da Hyundai, que é segunda.

O Mundial segue, agora, para o Chile, onde decorre a 11.ª de 13 rondas, entre os dias 28 de setembro e 1 de outubro.