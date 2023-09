Miguel Oliveira sexto no GP de San Marino

Miguel Oliveira foi o sexto classificado no Grande Prémio de San Marino de MotoGP, este domingo. A vitória foi para Jorge Martin, que dominou o fim-de-semana.

O português partiu do 10.º lugar e saltou desde logo para a sétima posição, atrás de Maverick Viñales. Oliveira beneficiou da queda de Brad Binder para subir momentaneamente ao sexto lugar, de onde foi despromovido por Marc Márquez na mesma volta.

O piloto da RNF Aprillia foi avisado, a 15 voltas do fim, relativamente aos limites de pista, mas permaneceu no sétimo lugar. Depois de recuperar terreno, ultrapassou Márquez, regressando ao sexto lugar, a partir de onde não conseguiu voltar à roda traseira de Viñales.

O espanhol Jorge Martin, da Pramac Ducati, dominou a corrida do início ao fim, não ficando intimidado pelos ataques de Francesco Bagnaia, campeão do mundo e líder da tabela. O italiano da Ducati foi até ultrapassado por Marco Bezzechi, e ainda teve que lidar com a pressão de Dani Pedrosa, da KTM, para segurar o último lugar do pódio.

Jorge Martin já tinha vencido a corrida sprint de sábado, e obteve a pontuação máxima possível num fim-de-semana de MotoGP.