Thierry Neuville lidera rali da Grécia

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) assumiu a dianteira do Rali da Grécia, 10.ª prova do Mundial de ralis, à frente dos Toyota Yaris do francês Sébastien Ogier, segundo, e do finlandês Kalle Rovanperä, terceiro.

No 10.º de 13 eventos WRC, disputaram-se seis das 15 superespeciais, com Rovanpera, campeão do mundo, a começar melhor, mas Neuville a assumir a dianteira a partir da segunda distância cronometrada.

O belga, que falhou os últimos dois ralis, tem 2,8 segundos de vantagem para Ogier, muito próximo no segundo lugar, com o líder do Mundial, em busca de revalidar o título, em terceiro a 25,5.

O programa de sábado inclui perto de 141 quilómetros cronometrados, divididos por seis especiais.