Rovanpera lidera Rali da Acrópole

O piloto finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) é o primeiro líder do Rali da Acrópole, sétima de 13 provas do Campeonato do Mundo, ao vencer a superespecial desta sexta-feira em Atenas.

O líder do Mundial de pilotos concluiu os 1,48 quilómetros com o tempo de 1.32,9 minutos, deixando o segundo classificado, o compatriota Esapekka Lappi (Hyundai i20) em segundo lugar, a apenas 0,3 segundos, com o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) em terceiro, a 0,4.

O campeão mundial será o primeiro na pista esta sexta-feira, mas conta perder menos tempo do que o costume devido à chuva que tem caído na Grécia.

"Claro que, para mim, as condições estão melhores do que se estivesse seco. Depois do resultado desastroso na Finlândia [desistiu] quero fazer um bom rali", sublinhou o piloto da Toyota.

O galês Elfyn Evans (Toyota Yaris), que venceu a ronda anterior e recuperou 30 dos 55 pontos de atraso que tinha no campeonato para Rovanperä, foi apenas o 11.º classificado hoje, a 2,8 segundos do mais rápido. "Temos de esperar para ver. Não vai ser fácil [bater Rovanperä]", frisou o britânico.

Esta prova marca, também, o regresso do francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) ao campeonato, depois de ter vencido o Rali do Quénia, a sua última participação, em junho. Hoje foi sexto, já a 1,3 segundos do mais rápido.

"É bom estar de volta", comentou o piloto gaulês, que já conquistou oito campeonatos do mundo, mas que este ano não participa a tempo inteiro no Mundial.

Kalle Rovanperä chega a esta ronda na liderança, com 25 pontos de avanço para Elfyn Evans, que é segundo, com 145 pontos.