Miguel Oliveira quinto em corrida marcada por acidente grave de Bagnaia

Miguel Oliveira foi o quinto classificado no Grande Prémio da Catalunha, este domingo. A corrida ficou marcada por um grave acidente de Pecco Bagnaia nas primeiras curvas. O líder do campeonato foi transportado de ambulância para o hospital.

O piloto português saiu do terceiro lugar, atrás de Aleix Espargaro, da Aprillia, que venceu a corrida, e de Francesco Bagnaia, o piloto da Ducati que lidera o campeonato de MotoGP. O segundo foi para Maverick Viñales, vencido num duelo com Espargaro. A Aprillia conseguiu, assim, a primeira dobradinha da sua participação no MotoGP.

Miguel Oliveira, da RNF Aprillia, chegou a estar em terceiro durante várias voltas após o recomeço da corrida, mas foi superado pelas Pramac Ducati de Jorge Martin e Johann Zarco.

Bagnaia viu-se envolvido no pior dos dois acidentes na partida do GP. Na curva dois, o italiano foi atirado pelo ar pela própria moto na transição para a terceira curva, caindo no chão, na frente de praticamente todo o restante pelotão do MotoGP.

O líder do campeonato foi, depois, atingido em cheio pela KTM de Brad Binder, que não teve oportunidade de se desviar e atropelar a perna de Bagnaia.

A corrida foi instantaneamente interrompida para o italiano receber atenção médica. O homem da Ducati foi transportado de ambulância para o centro médico do Circuit de Catalunya-Barcelona, tendo seguido para o hospital, sem perder a consciência.