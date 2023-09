Histórico. Verstappen vence a 10.ª corrida consecutiva

O neerlandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, em Monza. O líder do campeonato estabeleceu um novo recorde ao conquista a 10.ª vitória consecutiva.

O recorde de Verstappen coloca o jovem, que caminha para o terceiro título consecutivo, à frente de Sebastian Vettel - o outro campeão da Red Bull - e Alberto Ascari. O italiano foi uma das primeiras estrelas da Ferrari, vencendo nove corridas seguidas entre 1952 e 1953, temporadas em que conquistou os títulos de campeão de pilotos.

Na primeira dobradinha da Red Bull em Monza, Sergio Pérez foi o segundo classificado, enquanto Carlos Sainz, da Ferrari, superou o colega de equipa para completar o pódio.

Sainz ainda aguentou Verstappen durante 14 voltas, depois do arranque ser atrasado por 20 minutos devido a uma avaria de Yuki Tsunoda. O Alpha Tauri parou na volta de formação da grelha de partida e a uma repetição dos procedimentos de arranque.

O bicampeão em título conquistou a liderança na segunda chicane, conseguindo rapidamente uma liderança de 2,5 segundos enquanto Sainz se debatia com pneus traseiros já desgastados e era apanhado pelo outro Ferrari, de Charles Leclerc.

Frente aos tifosi, os dois Ferrari foram lutando entre si, nomeadamente depois de Pérez ultrapassar o espanhol. Sainz e Leclerc chegaram a cortar a segundo chicane, na iminência de se tocarem e provocar danos a ambos os carros. A equipa, por sua vez, negou um pedido de Sainz para ordenar Leclerc a não competir pela terceira posição.

George Russell, da Mercedes, ficou em quarto lugar, frente ao colega Lewis Hamilton, tendo ambos conseguido negar efeitos das suas penalizações de cinco segundos. Atrás seguiram Alexander Albon (Wiliams) em sétimo, Lando Norris (McLaren) em oitavo e Fernando Alonso (Aston Martin) em nono.

Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, fechou as posições pontuáveis. A volta mais rápida foi de Oscar Piastri, da McLaren - o jovem australiano terminou em 12.º lugar, após um toque com Hamilton o deixar com danos na asa dianteira.



