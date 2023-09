Miguel Oliveira fez o 14.º tempo nos treinos em Barcelona

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) foi o 14.º classificado nos treinos cronometrados em Barcelona, para o Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, e vai ter de passar pela primeira fase da qualificação (Q1) no sábado.

O piloto da equipa RNF fez o seu melhor tempo em 1.39,779 minutos, terminando a sessão a 1,093 segundos do mais rápido, o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que bateu o recorde do circuito, fixando a nova melhor volta em 1.38,686 minutos.

O espanhol Maverick Viñales (Aprilia) foi o segundo, a 0,362 segundos de Espargaró, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), campeão em título e líder do campeonato, em terceiro, a 0,375 segundos.

Miguel Oliveira tinha sido o sétimo mais veloz na sessão de treinos livres da manhã, que já tinha tido em Aleix Espargaró o mais rápido.

Com as temperaturas a roçarem os 40 graus no circuito catalão, as motas europeias mostraram-se mais competitivas do que as japonesas, com as Ducati a terem, agora, a concorrência forte das Aprilia oficiais.

Os seis últimos classificados foram as seis motas japonesas. Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, com as Yamaha, em 17.º e 18.º, respetivamente, seguidos das quatro Honda, com Marc Márquez como o melhor da marca da asa dourada, em 19.º. Joan Mir, na outra Honda oficial, foi 22.º e últimos, tendo, pelo meio, Takaaki Nakagami e Iker Lecuona, nas duas motas da LCR Honda.

No sábado disputa-se a qualificação e a corrida sprint.

O GP da Catalunha é a 11.º ronda da temporada.

Francesco Bagnaia lidera o Mundial, com 251 pontos, mais 62 do que o segundo, Jorge Martin (Ducati).