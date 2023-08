Problema “estranho” leva Miguel Oliveira a desistir

O piloto Miguel Oliveira abandonou precocemente o GP da Áustria devido a um problema “estranho”.

"Fui rápido no fim de semana, mas tivemos um pequeno problema durante a corrida, um problema estranho, para ser sincero. Foi um detalhe muito simples, mas que me forçou a abandonar: os pesos de calibração da roda frontal caíram e, como efeito, não conseguia fazer pressão suficiente nos travões por causa da vibração. E tive de me retirar por causa disso", lamentou.

O chefe da equipa CryptoDATA RNF, Razlan Razali, também não ficou nada satisfeito.

"Vínhamos para este fim de semana com muito entusiasmo e confiança, depois do que fizemos em Silverstone. Mas infelizmente não aconteceu como queríamos. Ficamos desapontados pelo acidente do Miguel na Sprint e sabíamos que podíamos fazer melhor na corrida principal. Mas, outra vez, devido a um problema técnico na roda frontal o Miguel teve de retirar-se, tal como o Raul. É desapontante ter dois abandonos, especialmente quando tens os pilotos a 100% do ponto de vista físico", referiu.