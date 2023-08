Miguel Oliveira abalroado na corrida sprint na Áustria

O piloto Miguel Oliveira (Aprilia) foi abalroado pelo italiano Marco Bezzecchi (Ducati) na primeira curva da corrida sprint do Grande Prémio da Áustria de MotoGP, sendo obrigado a desistir.

A prova foi ganha pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), líder do Mundial, que bateu o sul-africano Brad Binder (KTM) por 2,056 segundos, com o espanhol Jorge Martin (Ducati) em terceiro, a 5,045 segundos.

Saindo da “pole position”, Bagnaia teve de controlar as KTM de Brad Binder, que renovou hoje contrato com a marca austríaca até 2026, e do australiano Jack Miller, mas liderou da primeira à última volta.

Miguel Oliveira largou do oitavo lugar da grelha, entre o italiano Marco Bezzecchi e o francês Fábio Quartararo (Yamaha).

Na primeira curva, o francês viu-se apertado pelo espanhol Jorge Martin, tocou no também espanhol Maverick Viñales (Aprilia) que, por sua vez, foi bater em Bezzecchi, que acabou por atirar com Oliveira para a gravilha.

No incidente estiveram ainda envolvidos Johann Zarco (Ducati) e Enea Bastianini (Ducati), mas apenas o português e Bezzecchi desistiram na primeira volta.

Desta vez, contudo, e ao contrário do que aconteceu em Portimão e em Jerez de la Frontera, sem consequências físicas para o piloto português.

De qualquer forma, esta foi a 16.ª desistência do português em MotoGP, metade delas provocadas por adversários.

Com estes resultados, Francesco Bagnaia tem, agora, 226 pontos, contra os 180 de Jorge Martin, que é segundo, enquanto Miguel Oliveira mantém o quinto lugar, com 40 pontos.

No domingo, disputa-se a corrida principal.