Miguel Oliveira faz o 10.º tempo na qualificação para o GP Áustria

O português Miguel Oliveira (Aprilia) garantiu a passagem direta à segunda fase da qualificação (Q2) do Grande Prémio da Áustria de MotoGP, 10.ª prova da temporada.

O piloto natural de Almada foi o 10.º mais rápido dos treinos desta sexta-feira, com o tempo de 1.29,160 minutos, ficando a 0,627 segundos do mais rápido, o italiano Marco Bezzecchi (Ducati), que estabeleceu um novo recorde no circuito austríaco de Spielberg ao rodar em 1.28,533 minutos, para gáudio do dono da equipa VR46, Valentino Rossi. O espanhol Maverick Viñales (Aprilia) foi o segundo mais rápido, a 0,044 segundos, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 0,244.

O 10.º lugar garantiu a Miguel Oliveira a última vaga direta para a Q2, enquanto 13 pilotos, incluindo o espanhol Marc Márquez (Honda), vão disputar a primeira fase da qualificação (Q1), no sábado, que apura os dois mais rápidos para a Q2.

O circuito de Spielberg foi onde Miguel Oliveira se estreou a vencer na categoria rainha, em 2020, conseguindo, então, a primeira das cinco vitórias que obteve em MotoGP.

A sessão de treinos cronometrados da tarde é, agora, a única que serve de apuramento direto para a Q2 para os 10 mais rápidos.

A tarde ficou, ainda, marcada por alguns aguaceiros que caíram quando ainda faltavam 24 minutos para o final, mas não foram suficientes para os pilotos trocarem de pneus. De manhã, nos treinos livres, Miguel Oliveira tinha sido o 17.º classificado.

No sábado, disputa-se mais uma sessão de treinos livres e a qualificação, antes da corrida sprint, prevista para a tarde.

O piloto português chega a esta 10.ª de 20 rondas do Mundial de MotoGP no 15.º lugar, com 40 pontos, sendo que a liderança pertence ao italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que soma 214.