Miguel Oliveira entra de forma discreta no GP da Áustria

Miguel Oliveira terminou com um resultado modesto o primeiro treino livre no Grande Prémio da Áustria, décima prova do Mundial de MotoGP.

O piloto português, que corre pela RNF, satélite da Aprilia, registou o 17.º melhor tempo da sessão. Rodou a 01:30.8210, praticamente um segundo mais lento que o mais veloz, o francês Johann Zarco (Pramac).

O melhor da Aprilia foi o espanhol Maverick Viñales. Fechou o pódio dos mais rápidos a quatro centésimas de segundo de Zarco e a 12 milésimas do segundo melhor, o também francês Fabio Quartararo (Yamaha).

A segunda sessão de treinos livres está marcada para o início da tarde desta sexta-feira. A qualificação está marcada para sábado de manhã e o "sprint" para a tarde. A corrida realiza-se no domingo, às 13h00.