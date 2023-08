Miguel Oliveira. “Uma pena ter ficado tão perto do pódio”

O piloto Miguel Oliveira terminou “feliz”, mas com “pena” por ter ficado no quarto lugar “tão perto do pódio” no GP Silverstone de MotoGP, o melhor resultado da época.

À assessoria de imprensa da sua equipa, o português da RNF Aprilia fez o seu balanço da prova, em que recuperou de um 16.º lugar na partida.

"Estou feliz. Claro que é uma pena quando terminas tão perto do pódio, depois de estar em terceiro algumas vezes na parte final da corrida. Mas estou feliz pela forma como comecei a segunda metade da temporada, serve de motivação para continuar a trabalhar. Ainda assim, a nossa abordagem será corrida a corrida, tentando fazer o melhor que conseguirmos”, referiu.

O piloto de Almada acrescentou: “Estou também muito feliz pela vitória do Aleix. Ter três Aprilia no top-5 nesta pista dá-nos boas sensações".