Tanak lidera Rali da Finlândia

O piloto estónio Ott Tanak (Ford) venceu a super-especial de abertura do Rali da Finlândia, nona prova do Campeonato do Mundo, e lidera o evento.

Tanak, que já venceu por três vezes esta corrida, bateu o segundo classificado, o belga Thierry Neuville (Hyundai), por 0,6 segundos, com o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota), líder do Mundial, a 0,7.

"Vamos com tudo para tentar vencer. Aqueles com quem estamos a lutar são muito fortes, mas vamos tentar", frisou Tanak, que, na ronda anterior, na Estónia, sofreu uma penalização de cinco minutos ainda antes de a corrida começar.

O finlandês Esapekka Lappi (Hyundai) foi o quarto, a 1,8 segundos do mais rápido, com o britânico Elfyn Evans (Toyota) em quinto, a 1,9 segundos.

A correr em casa, Rovanpera, que lidera o campeonato com 55 pontos de avanço, ainda deu um toque com a roda dianteira do seu Yaris, mas sem consequências.

"É incrível. Quase consigo ouvir as pessoas dentro do carro", apontou, sobre o apoio dos adeptos à sua passagem.

Na sexta-feira, os pilotos enfrentam 108,23 quilómetros cronometrados, divididos por nove especiais.