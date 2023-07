Fórmula 1. Verstappen foi o mais rápido, mas é Leclerc que ganha a "pole"

Max Verstappen fez o melhor tempo na qualificação para o Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1, mas será o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) quem partirá da pole, devido a uma penalização do atual bicampeão.

O neerlandês da Red Bull fez a melhor volta em 1.46,168 minutos, deixando Leclerc a 0,820 segundos, com o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) em terceiro, a 0,877 segundos.

No entanto, o neerlandês teve de trocar o invólucro da caixa de velocidades (pela quarta vez), o que lhe vale cinco lugares de penalização na grelha, recuando para sexto.

Assim, Leclerc sairá da pole pela segunda vez esta temporada, depois de já o ter feito no GP do Azerbaijão, em Baku.

O GP da Bélgica, 12.ª da temporada depois do cancelamento da corrida na Emilia Romagna (Itália), é uma das seis provas do ano com uma corrida sprint, ao sábado, pelo que a qualificação se disputou excecionalmente à sexta-feira.

Para sábado está previsto o shoot out, ou seja, a sessão de qualificação para a corrida sprint, que se disputa a partir das 15h30.

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) foi o quarto, mas subirá a terceiro, tendo ao seu lado o espanhol Carlos Sainz (Ferrari).

Os treinos livres desta manhã foram disputados debaixo de chuva, mas a previsão é que a corrida de domingo se disputa com piso seco.

Max Verstappen chega a esta ronda na liderança do campeonato, com 281 pontos, mais 110 do que o segundo, Sérgio Pérez.