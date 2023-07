Rovanpera termina primeiro dia do Rali da Estónia na frente

O piloto finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) lidera o Rali da Estónia, oitava de 13 provas do Campeonato do Mundo, após o final do primeiro dia de competição.

O campeão mundial em título concluiu a primeira jornada com o tempo de 1:12.22,12 horas, deixando o segundo classificado, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a três segundos, com o finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20) em terceiro, a 12,2.

Neuville foi o primeiro a assumir a liderança, no início do dia, depois de ter partido da quarta posição após a superespecial de quinta-feira. No entanto, o belga viria a ceder o comando a Rovanperä no quinto dos sete troços previstos para esta sexta-feira.

O piloto da Toyota, que lidera o Campeonato do Mundo com 140 pontos, não mais cedeu o primeiro lugar.

O estónio Ott Tänak (Ford Puma) é que vai passando por um calvário, pois uma penalização de cinco minutos sofrida ainda antes da superespecial de quinta-feira, por ter trocado o motor do seu carro, afundou-o na classificação. Sem esses cinco minutos extra, seria o líder da prova, com oito segundos de vantagem.

No sábado disputam-se nove troços cronometrados, com um total de 102,61 quilómetros.