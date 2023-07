Dacia assegura francês Sébastien Loeb para o Dakar 2025

A Dacia vai participar na edição de 2025 do rali Dakar em todo-o-terreno com o francês Sébastien Loeb e a espanhola Cristina Gutiérrez, anunciou esta segunda-feira a marca do grupo Renault.

De acordo com a nota, o eneacampeão do mundo de ralis e a piloto espanhola vão participar na prova com dois protótipos movidos a combustível sintético, numa colaboração com o gigante petrolífero saudita Saudi Aramco, parceiro da Renault.

Loeb, 49 anos, segundo no Dakar na edição de 2023, afirmou que a prioridade será o Dakar, tencionando participar em 2025/2026 no campeonato de rally-raid.

Os dois protótipos, cujo modelo vai ser desenvolvido durante o ano de 2024, terão motores com combustível sintético, produzido com uma combinação de hidrogénio e dióxido de carbono.

"O Dakar é por natureza um laboratório tecnológico em termos reais. Vai tornar-se também um laboratório na redução carbónica", sublinhou Denis Le Vot, patrão da Dacia, na conferência de apresentação dos dois corredores e do projeto, acrescentando que a equipa não irá para o Dakar sem o carburante sintético.