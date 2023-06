Ogier conquista Rali do Quénia

O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) venceu este domingo o Rali do Quénia, sétima prova da temporada, batendo o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) que cimentou a liderança do campeonato.

Ogier, que participa no campeonato apenas a tempo parcial, terminou as 19 especiais em 3:30.42,5 horas, deixando Rovanperä a 6,7 segundos, com o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) já a 2.58,5 minutos.

A Toyota colocou os quatro carros nos quatro primeiros lugares, pois o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) fechou a prova em quarto, a 3.23,8 minutos do vencedor.

Esta foi a 58.ª vitória da carreira de Ogier, terceira de uma temporada em que apenas participa a tempo parcial.

O piloto natural de Gap venceu também em Monte Carlo e no México, falhando as provas da Suécia e Portugal.

"É incrível. Até na 'power stage' levámos com uma pedra no para-brisas. Tivemos muitos azares, mas conseguimos confirmar a vitória", frisou Ogier, que não se livrou de uma 'bicada' do companheiro de equipa, Kalle Rovaperä.

"Conseguimos deixá-lo nervoso", disse o atual campeão do mundo, provavelmente agastado por ver um piloto da Toyota, que não participa no campeonato a tempo inteiro, roubar-lhe pontos no campeonato.

Ogier chegou a este último dia com 16 segundos de vantagem. Chegou a ter 17,2, mas, nos últimos troços, perdeu a tampa da mala e sofreu com o sobre-aquecimento do seu carro. Mas Rovanperä também ficou com menos potência devido ao calor e ainda sofreu um furo no penúltimo troço.

"Nem sabia que tinha furado", dizia Rovanperä, ao chegar ao controlo antes da 'power stage' final.

Os dois entraram separados por 9,2 segundos na especial final e, apesar dos problemas, mantiveram a ordem, ainda que com uma vantagem de apenas 6,7 segundos favorável a Ogier, que venceu no Quénia pela segunda vez.

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que tinha desistido na sexta-feira, venceu a 'power stage' e somou cinco pontos extra para o campeonato, com o estónio Ott Tänak (Ford Puma) a ser segundo, ele que também tinha desistido.

Com estes resultados, Rovanperä cimentou a liderança do Mundial, agora com 139 pontos, contra os 102 de Neuville, que é segundo. Elfyn Evans é terceiro, com 98 pontos, mais um do que Ogier e Tänak, que tem 97.

A próxima ronda é o rali da Estónia, de 20 a 23 de julho.