Miguel Oliveira. “Não quero comentar” os “problemas na moto”

O piloto Miguel Oliveira abandonou o Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP devido a “problemas na moto”.

Antes, o piloto da RNF Aprillia ainda subiu do 11.º para o 6.º posto, mas a moto cedeu a meio da corrida.

No final da corrida, Miguel Oliveira falou à Sporttv, mas não deu muitas explicações.

"Sem querer avançar muito, [o que motivou o abandono] foram problemas na moto. Após um bom arranque e umas boas primeiras voltas, foi pena retirar-me. Hoje consegui arrancar melhor do que ontem, recuperar uns lugares, mas rapidamente encontrei esse problema e não quero comentar muito sobre ele", referiu.

Miguel Oliveira acrescentou: "A questão do problema da moto relacionou-se depois com segurança, ficar sem travão, era bastante difícil continuar com esta imprevisibilidade, de ter ou não travão causado por outra coisa”.

O piloto de Almada falou ainda sobre o seu estado físico e dos problemas no ombro direito: “Fazer estas três corridas já foi uma vitória. É difícil estar aqui no campeonato limitado fisicamente, querer andar aqui como se não tivesse nada. Essa é a realidade”.

O campeonato de MotoGP vai agora parar cinco semanas. Vai ser bom para “reagrupar, recalibrar e voltar à carga em Silverstone".