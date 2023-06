Ott Tanak lidera Rali do Quénia

O piloto estónio Ott Tanak (Ford Puma) é o primeiro líder do Rali do Quénia, sétima prova do Campeonato do Mundo de Ralis, depois de ter vencido a especial de abertura da prova africana, disputada esta quinta-feira.

Tanak cumpriu os 4.84 quilómetros da superespecial de Kasarani em 3.14,3 minutos, deixando o segundo classificado, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) a uma décima, com o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) em terceiro, a 2,4 segundos.

Azar teve o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), que queimou a partida da especial e, com isso, foi penalizado em 10 segundos, a somar aos 5,7 perdidos em pista.

Sordo disputou a super-especial em duelo direto com o japonês Takamoto Katsuta, que tinha capotado o Toyota Yaris na véspera, no 'shakedown'.

Sexta-feira disputa-se a primeira etapa 'a sério' da prova queniana, com os pilotos a enfrentarem 125,82 quilómetros cronometrados, divididos por seis troços.