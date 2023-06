Jorge Martín vence GP da Alemanha de MotoGP e Oliveira foi 10.º

O piloto espanhol Jorge Martín, em Ducati, ganhou este domingo o Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, sétima prova da temporada.

O português Miguel Oliveira, da Aprilia, foi o 10.º classificado da corrida, a 19,648 segundos do vencedor.

O italiano Francesco Bagnaia foi o segundo e o francês Johann Zarco ficou em terceiro lugar.

Bagnaia mantém a liderança do campeonato com mais 16 pontos do que Martín.