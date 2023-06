Miguel Oliveira com “resultado agradável” na Alemanha

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) conseguiu, apesar da lesão no ombro esquerdo, um "resultado agradável" ao ser 10.º classificado no Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, sétima ronda da temporada.

"É um resultado agradável, especialmente porque pudemos ser competitivos e fazer todas as voltas ao melhor nível que pudemos. Não conseguiu dar o máximo pois ao ter perdido força no ombro esquerdo, sinto que pode sair do sítio em qualquer altura", explicou o piloto natural de Almada, em declarações difundidas pela equipa RNF Aprilia.

Miguel Oliveira explicou que teve de se proteger e pilotar de uma forma com a qual não se sente confortável.

"De qualquer forma, foi um bom esforço da minha parte e da equipa e estamos ansiosos pela corrida de Assen [nos Países Baixos, no próximo fim de semana]", concluiu o piloto português.

Oliveira, que tinha arrancado da 15.ª posição após a desistência do espanhol Marc Márquez (Honda) na sequência de uma queda sofrida no 'warm up', cortou a meta a 19,648 segundos do vencedor, o espanhol Jorge Martin (Ducati), com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) a ficar em segundo, a 0,064 segundos, e o francês Johann Zarco (Ducati) em terceiro, a 7,013.

Com estes resultados, Oliveira subiu ao 16.º lugar do campeonato, com 27 pontos, e Francesco Bagnaia mantém a liderança, com 160.