O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou o Grande Prémio de Fórmula 1 do Canadá.

Com este triunfo, o campeão em título iguala o número de triunfos de Ayrton Senna.

Já a equipa Red Bull chega à 100.ª vitória na Fórmula 1.

A prova, que foi algo acidentada, obrigando à intervenção do safery car, terminou com Fernando Alonso no segundo posto e Lewis Hamilton no terceiro.