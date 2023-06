Miguel Oliveira em 15.º nos treinos do GP da Alemanha

Miguel Oliveira foi 15.º classificado na primeira sessão de treinos livres do GP da Alemanha, esta sexta-feira. O piloto português ainda chegou a estar entre os 10 mais rápidos, com o piso molhado, mas, em seco, Oliveira ficou mais para trás.

Fez a sua melhor volta em 1'21.435. Ficou muito próximo do "top-10", a 0.733 segundos do mais rápido, o francês Johann Zarco, em Ducati. Marc Márquez (Honda) foi o segundo mais rápido e Aleix Espargarò, em Aprilia, fez o terceiro tempo.

Entre as Aprilia, Esparagaró e Viñales, da equipa oficial, foram mais rápidos do que Miguel Oliveira, que ficou à frente do seu companheiro de equipa, o também espanhol Raul Fernández (16.º).

O GP da Alemanha, sétima corrida da temporada, é no domingo. Miguel Oliveira falhou duas provas, devido a lesões causadas por quedas.