Miguel Oliveira faz 18.º tempo nos treinos livres em Itália

Miguel Oliveira fechou a segunda sessão de treinos livres do GP de Itália, esta sexta-feira, no 18.º lugar. O piloto da Aprilia rodou em 1'46.565, ficando a 1.129 segundos do mais rápido, o campeão do mundo Peco Bagnaia.

Oliveira ainda está à procura do melhor ritmo, depois de ter estado afastado da competição, devido a lesão e ter falhado a corrida anterior, em França. Registou melhorias, relativamente à sessão matinal, em que ficou a uma distância de cerca de 1,7 segundos do mais rápido. Nos treinos da tarde, o piloto de Almada ficou a cerca de um segundo do "top-5".

As Ducati impuseram o ritmo, com Bagnaia na frente de Marco Bezzechi, na lista de tempos. O terceiro mais rápido foi Alex Rins, em Honda.

Sábado é dia de qualificação e a corrida é no domingo, às 13h00. Ao fim de cinco Grandes Prémios, dos quais apenas completou um (abandonou em Portugal e Espanha devido a quedas e, por consequência, falhou Argentina e França com lesões), Miguel Oliveira segue no 16.º lugar do Mundial, com 21 pontos, menos 73 que Bagnaia.