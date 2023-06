Miguel Oliveira ainda a ganhar ritmo no regresso à pista

No regresso ao comando da Aprilia, após ter recuperado da lesão no ombro que o afastou do GP de França, Miguel Oliveira fez o 21.º tempo na primeira sessão de treinos livres do GP de Itália.

Cauteloso, o piloto português procura ganhar ritmo, nesta fase em que volta a contactar com a mota, em modo competitivo. Oliveira rodou em 1'47.853, ficando a 1,732 segundos do mais rápido da manhã em Mugello, o espanhol Alex Márquez, em Ducati.

O companheiro de equipa do piloto português, Raul Fernández, também de regresso, após lesão, ficou no 10.º posto e Maverick Viñales, também em Aprilia, fez o oitavo tempo. Sinais encorajadores para Miguel Oliveira para o que resta do fim de semana.

Apesar de as Ducati estarem com andamento superior à concorrência, Fabio Quartararo, em Yamaha, e Bard Binder, em KTM, ficaram na segunda e na terceira posição, respetivamente.

Os pilotos voltam à pista durante tarde desta sexta-feira. Sábado é dia de qualificação e a corrida é no domingo, às 13h00.

Ao fim de cinco Grandes Prémios, dos quais apenas completou um (abandonou em Portugal e Espanha devido a quedas e, por consequência, falhou Argentina e França com lesões), Miguel Oliveira segue no 16.º lugar do Mundial, com 21 pontos, menos 73 que Bagnaia.