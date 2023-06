Miguel Oliveira regressa à competição na sexta-feira

Miguel Oliveira foi declarado apto para regressar à competição, após lesão, no Grande Prémio de Itália de MotoGP, que arranca na sexta-feira.



A equipa do piloto português, RNF Aprilia, já tinha revelado que o piloto português, afastado das pistas desde 30 de abril, devido a uma lesão num ombro, pretendia regressar à ação em Mugello, contudo, estava dependente dos exames médicos no circuito, esta quinta-feira.

Os testes correram bem e Miguel Oliveira foi dado como apto. Outros quatro pilotos da classe rainha receberam luz verde: o espanhol Raúl Fernández, companheiro de equipa do português; e os italianos da Ducati Francesco "Pecco" Bagnaia, vigente campeão e líder do Mundial, Enea Bastianini, que ainda não competiu esta temporada, e Luca Marini.

Ao fim de quatro Grandes Prémios, dos quais apenas completou um (abandonou em Portugal e Espanha devido a quedas e, por consequência, falhou Argentina e França com lesões), Miguel Oliveira segue no 16.º lugar do Mundial, com 21 pontos, menos 73 que Bagnaia.