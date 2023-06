Miguel Oliveira espera regressar à competição na sexta-feira

Miguel Oliveira espera regressar à competição, após lesão, no Grande Prémio de Itália de MotoGP, que arranca na sexta-feira.

O anúncio foi feito, esta terça-feira, pela equipa do piloto português, a RNF Aprilia, em comunicado publicado no site oficial do Mundial. Oliveira está fora das pistas desde 30 de abril, devido a uma lesão num ombro.

"Apesar de ainda não se sentir 100% recuperado, a estrela portuguesa aponta como objetivo o regresso em Mugello", pode ler-se.

O retorno de Miguel Oliveira - e do companheiro de equipa, o espanhol Raúl Fernández -, depende dos exames médicos no circuito, na quinta-feira. Só aí saberão se poderão participar nos treinos livres de sexta-feira. O português admite, citado no comunicado, que está "muito ansioso".

"A grande incógnita é como serei capaz de aguentar fisicamente uma pista dura como esta numa mota de MotoGP. Nos últimos dias, senti uma melhoria, por isso, espero que seja suficiente para chegar e ser competitivo. É esse o grande objetivo. Sei que ainda preciso de mais experiência com a moto e de mais corridas, mas neste momento a prioridade é voltar forte e a 100%. Vou a Mugello com isso em mente e espero que consigamos fazer um bom fim de semana", salienta.



Ao fim de quatro Grandes Prémios, dos quais apenas completou um (abandonou em Portugal e Espanha devido a quedas, falhou Argentina e França por lesão), Miguel Oliveira segue no 16.º lugar do Mundial, com 21 pontos, menos 73 que o líder, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati).