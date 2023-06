Segurança reforçada na corrida mais mortífera do mundo após recorde de mortes de 2022

A prova regressou no ano passado, depois de não se ter realizado em 2020 e 2021 devido à pandemia da Covid-19. Com o mesmo fulgor, vários pilotos arriscaram a vida para percorrer o percurso de estrada por toda a ilha.

Desde 1904 que a prova se cumpre na ilha com 574 quilómetros quadrados - ligeiramente mais pequena do que a Madeira -, situada entre a Grã Bretanha e a Irlanda, e conhecida pela espécie de gatos sem cauda.

O ano passado foi particularmente acidentado e igualou o recorde de mortes num só ano. Seis pilotos morreram: Mark Purslow, César Chanal, Davy Morgan, Roger Stockton, Bradley Stockton e Olivier Lavorel.

Nesse sentido, a organização "apertou o cinto" às normas de segurança: todos os carros terão sistema GPS para que seja possível uma mais rápida resposta em caso de emergência e há um reforço das equipas médicas ao longo do trajeto de 60 quilómetros.

"Todos os dias morrem pessoas em cima de uma mota a caminho do trabalho. Não é assim tão estranho vermos acidentes de mota. Para nós, é o desafio, a celebração do espírito humano e estamos aqui para apoiar os atletas", disse Gareth Davies, diretor do departamento médico do evento, à Sky Sports.