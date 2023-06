Sebastien Ogier resgata liderança no Rali da Sardenha

Sebastien Ogier termina a manhã de sexta-feira na frente do Rali da Sardenha, depois de ter sido o vencedor da 4.ª especial, Monter Lerno - Sa Conchedda, de quase 50 quilómetros.

O piloto francês da Toyota, a fazer o Mundial de Ralis a tempo parcial, é tem 16.3 segundos de vantagem sobre Esapekka Lappi, da Hyundai, que iniciou o dia no primeiro lugar.

Na terceira posição está Pierre-Louis Loubet, em Ford, está na terceira posição, a 22 segundos do seu compatriota, Seb Ogier. O campeão do mundo Kalle Rovanpera (Toyota) é 8.º classificado, a 49,5 segundos do líder.

Katsuta (Toyota) e Dani Sordo (Hyundai) estavam com bom andamento, mas atrasaram-se durante a quarta especial, devido a saídas de estrada. O japonês, que estava na luta pela liderança, caiu para o 5.º lugar, a 30,1 segundos de Ogier; foi mais grave o problema de Sordo, já que o espanhol está agora a mais de três minutos da frente.

À tarde, os pilotos repetem as três classificativas da manhã, com nova passagem pelos 50 quilómetros da Monte Lerno- Sa Conchedda. O Rali da Sardenha, sexta prova do Mundial de Ralis, decorre até domingo. Kalle Rovanpera, vencedor do Rali de Portugal, é o líder do WRC, com 98 ponjtos. Tem 17 de vantagem sobre Ott Tanak (Ford), segundo da tabela.