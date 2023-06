Esapekka Lapi é o primeiro líder do Rali da Sardenha

O piloto finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20) é o primeiro líder do Rali da Sardenha, sexta prova do Mundial, depois de ter vencido a superespecial de abertura, em Olbia, esta quinta-feira.

Lappi concluiu os 3,2 quilómetros que serviram de aperitivo da prova italiana com o tempo de 2.24,9 minutos, deixando o segundo classificado, o estónio Ott Tanak (Ford Puma) na segunda posição, a 0,2 segundos, com o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) em terceiro, a 0,5 segundos.

O finlandês Kalle Rovanpera (Toyota Yaris), líder do campeonato após a vitória no Rali de Portugal, a 14 de maio, foi apenas quinto, a 1,2 segundos de Lappi e atrás do japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), mas à frente do francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que regressa ao campeonato nesta prova.

Rovanpera terá a tarefa de abrir as estradas de terra da Sardenha esta sexta-feira. Os pilotos enfrentam seis troços cronometrados, com um total de 138,04 quilómetros.