Ferrari não. Hamilton perto de renovar com a Mercedes

O britânico Lewis Hamilton garante que está perto a renovação com a Mercedes para os próximos anos da Fórmula 1.

“A minha equipa está a trabalhar de forma próxima com Toto [Wolff, diretor desportivo da Mercedes] e estamos perto de ter o contrato pronto”, referiu Hamilton ao site da Fórmula 1.

O esclarecimento do heptacampeão mundial, que está na Mercedes desde 2013, surge numa altura em que se falava de um forcing da Ferrari.

“Quando estás em negociações contratuais haverá sempre especulações. Mas a menos que o ouçam de mim, não há nada”, referiu.

No Mundial, a liderança é de Max Verstappen (Red Bull), com 119 pontos. Lewis Hamilton é quarto com 56.