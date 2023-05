Fórmula 1. GP de Itália, em Ímola, cancelado

O GP de Itália e Emília Romagna foi cancelado. A FIA (Federação Internacional do Automóvel) anunciou que, devido ao mau tempo, não estão reunidas as condições de segurança para a realização da corrida em Ímola, no próximo fim de semana.

Aquela região de Itália, em particular, tem sido fortemente afetada por chuvas torrenciais e está em estado de emergência. O circuito de Ímola foi evacuado, na terça-feira, devido ao risco de inundações.

"A decisão de cancelar a corrida foi tomada porque não é possível realizar este evento em segurança para os fãs, as equipas e para todo o 'staff'. Não seria correto exercer ainda mais pressão sobre as autoridades locais e os serviços de emergência, nesta altura tão difícil", explica Stefano Domenicalli, presidente e diretor executivo da Fórmula 1, citado no site da competição.



"Os meus pensamentos e de toda a família da FIA estão com todos os que foram afetados por esta situação terrível na região da Emília Romagna. A segurança de todos os envolvidos e os esforços de reabilitação são a nossa prioridade", disse o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.

De acordo com as informações disponíveis, 14 rios transbordaram nas cidades de Cesena, Faenza, Riccione e Bolonha, que ficaram total ou parcialmente inundadas e milhares de pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas e transferidas para pavilhões desportivos. Há, pelo menos, cinco mortes confirmadas.