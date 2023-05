Red Bull traz a Fórmula 1 às ruas de Lisboa

A equipa de Fórmula 1 da Red Bull anunciou um evento nas ruas de Lisboa, no próximo dia 25 de junho, na zona de Belém.

A construtora campeã do mundo vai mostrar o modelo RB7 em Lisboa, carro da temporada de 2011, que se sagrou também campeão do mundo com Sebastian Vettel ao volante.

Segundo a Red Bull, o percurso do evento será na Avenida da Índia entre o Museu dos Coches e o Centro Cultural de Belém. O "Red Bull Showrun" já tinha estado noutras cidades como Nova Iorque, São Paulo, Cidade do México e Istambul e marca agora presença pela primeira vez em Lisboa, sem custos para o público.

Trata-se de uma espécie de regresso da Fórmula 1 a Portugal, depois de duas corridas que se realizaram em 2020 e 2021, devido à alteração do calendário por causa da pandemia. O britânico Lewis Hamilton venceu as duas corridas.

O Autódromo Internacional do Algarve esteve na calha para regressar ao calendário esta época, mas acabou por não acontecer.