Rovanpera leva liderança de quase um minuto para o último dia do Rali de Portugal

Kalle Rovanpera não deu hipótese aos rivais, no segundo dia do Rali de Portugal, este sábado. O finlandês da Toyota vai para a última jornada com uma liderança de praticamente um minuto no bolso.

O campeão do mundo venceu as três especiais da tarde, assim como as segundas passagens por Vieira do Minho e Felgueiras, e estendeu a vantagem para o segundo da geral, Dani Sordo, para 57,5 segundos.

O espanhol da Hyundai triunfou no segundo troço em Amarante e na popular super especial da Lousada. No entanto, nem a três segundos chegou o tempo que ganhou a Rovanpera com essas duas vitórias.

Os outros três candidatos estão praticamente afastados da luta pela conquista do Rali de Portugal, todos a mais de um minuto de Rovanpera:

O belga Thierry Neuville (Hyundai) é terceiro, a 1:08.6 segundos; o finlandês Esapekka Lappi (Hyundai) quarto, a 1:10.9; e o estónio Ott Tanak (Ford) nunca recuperou do furo em Góis, no sábado, e vai a 2:20.8.

O Rali de Portugal tem tudo para ser uma jornada de grande sucesso para Rovanpera. O finlandês é terceiro classificado do Mundial, a um ponto dos colegas Sébastien Ogier (não participa na jornada portuguesa) e Elfyn Evans (abandonou) e com três pontos de vantagem sobre Tanak.

O melhor português da classificação geral é Armindo Araújo (Skoda).

No domingo, último dia do Rali de Portugal, há quatro classificativas: Paredes, Cabeceiras de Basto e duas passagens por Fafe, uma delas a "power stage", que garante pontos adicionais para o Mundial.