Rovanpera acorda com a corda toda e alarga vantagem no Rali de Portugal

Kalle Rovanpera acordou com fogo no tubo de escape. O finlandês da Toyota venceu as três classificativas da manhã deste sábado e aumentou a vantagem, na liderança do Rali de Portugal, para 52,4 segundos. A razia começou logo na primeira passagem por Vieira do Minho, em que Rovanpera ganhou logo cerca de 13 segundos aos principais rivais. Em Amarante, só o estónio Ott Tanak (Ford) conseguiu acompanhar o ritmo do campeão do mundo - ficou a 3,3 segundos -, que ganhou logo depois nova margem de mais de cinco segundos em Felgueiras. Rovanpera aumentou, assim, a vantagem para os três Hyundai que o perseguem: 52,4 segundos para o espanhol Dani Sordo, segundo da geral, 57 para o compatriota Esapekka Lappi, terceiro, e 57,9 para o belga Thierry Neuville, quarto. Tanak, que teve um furo na sexta-feira, já vai a mais de minuto e meio do líder e a quase 40 segundos do pódio.

O Rali de Portugal tem tudo para ser uma jornada de sucesso para Rovanpera, que pode ganhar vários pontos a todos os adversários mais diretos no Mundial de Ralis. O finlandês está em terceiro, a um ponto do francês Sébastien Ogier, que não participa, e do galês Elfyn Evans, que abandonou devido a problemas mecânicos, e tem três pontos de vantagem sobre Tanak, em dificuldades, e dez sobre Neuville. Miguel Correia é o melhor português até ao momento, na 16.ª posição da geral. O piloto da Skoda foi 29.º, 24.º e 23.º nas três especiais da manhã. À tarde, os carros voltam a correr os troços de Vieira do Minho, Amarante e Felgueiras, antes de rumarem à Lousada para uma super especial.