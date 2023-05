Pilotos paraguaio e argentino transportados ao hospital de São João

A tripulação do carro 51 que participa na 56.ª edição do Rali de Portugal, quinta prova do campeonato do mundo, foi transportada ao hospital de S. João após um acidente ao quilómetro 17,1 do 13.º troço da prova, em Amarante 2, que obrigou ao cancelamento da especial.

O piloto paraguaio Miguel Zaldivar (Hyundai i20) foi transportado de helicóptero para o hospital de S. João, no Porto, enquanto o copiloto argentino José Diaz seguiu para a mesma unidade hospitalar de ambulância, confirmou à agência Lusa fonte da equipa de segurança do rali.

"Ambos queixavam-se de dores torácicas", confirmou a mesma fonte. O acidente aconteceu ao quilómetro 17,1 dos 37,24 que compunham a especial, a mais longa da prova, e obrigou à interrupção do troço.

Os meios de socorro demoraram sete minutos a chegar ao local do acidente. No socorro aos concorrentes estiveram duas ambulâncias, um carro de desencarceramento e uma viatura de comando.