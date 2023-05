Jorge Martin conquista corrida sprint em França

O piloto Jorge Martin (Ducati) venceu a corrida sprint do Grande Prémio de França, quinta ronda do Mundial de MotoGP, que não contou com o português Miguel Oliveira (Aprilia), por lesão.

Martin, que partiu da quinta posição da grelha, cortou a meta com o tempo de 19.59,037 minutos, deixando o sul-africano Brad Binder (KTM) na segunda posição, a 1,840 segundos, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 2,632 segundos.

Martin chegou à liderança à terceira volta desta corrida mais curta, uma das novidades desta temporada, cavando uma distância segura para o resto da concorrência.

Esta foi a primeira vitória do piloto espanhol numa corrida sprint, depois de em 2022 ter vencido o GP da Estíria.