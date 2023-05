Rovanpera termina primeiro dia do Rali de Portugal na frente

O primeiro dia do Rali de Portugal termina com Kalle Rovanpera na liderança, apesar de ter perdido tempo na super especial.

O finlandês da Toyota venceu três das oito classificativas do dia e ficou em segundo noutra, mas perdeu tempo na última, na Figueira da Foz. Ficou em sexto, a 3,4 segundos do vencedor, Dani Sordo.

O espanhol da Hyundai, segundo classificado da geral, que tinha perdido mais de dez segundos na passagem por Mortágua, conseguiu, assim, reduzir para 10,8 segundos a desvantagem para Rovanpera.

Ott Tanak (Ford), que sofrera um furo comprometedor na segunda passagem em Góis, foi o segundo melhor na Figueira da Foz, a sete centésimas de segundo Sordo. Contudo, o estónio pouco terreno ganhou na geral. Fecha o dia em sexto, a mais de um minuto do líder.

Thierry Neuville (Hyundai), que perdera muito tempo em Mortágua, fechou o pódio no último troço e, com isso, regressou ao terceiro lugar da geral. Ultrapassou o francês Pierre-Louis Loubet (Ford), quarto na super especial e na geral, e o finlandês Esapekka Lappi (Hyundai), quinto.

Duas desistências de relevo

O dia ficou, também, marcado pelo despiste do galês Elfyn Evans em Mortágua. O piloto da Toyota, que partilha a liderança do Mundial com o colega francês Sébastien Ogier, teve de abandonar o Rali de Portugal.

Armindo Araújo terminou o primeiro dia de prova como o melhor dos portugueses. O piloto da Skoda, que foi 17.º classificado na segunda especial em Arganil e 19.º em Mortágua, está no 17.º lugar da geral.

O vigente líder do Campeonato Portugal de Ralis, Ricardo Teodósio (Hyundai), teve problemas mecânicos em Góis e foi forçado a abandonar.

Para sábado, estão marcadas mais sete classificativas, com duplas passagens por Vieira do Minho, Amarante e Felgueiras, e uma super especial em Lousada. O Rali de Portugal decorre até domingo.