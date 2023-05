Rali de Portugal começa hoje no centro do país

A 56.ª edição do Rali de Portugal, quinta prova do campeonato do mundo, arranca hoje com a disputa das primeiras oito das 19 especiais de classificação previstas para os três dias de prova.

A caravana, composta com cerca de 90 equipas participantes, vai para a estrada nos troços desenhados no centro do país.

Partindo de Coimbra, os concorrentes enfrentam as duplas passagens pelas classificativas da Lousã (12,03 km), Góis (19,33 km) e Arganil (18,72 km), passando por Mortágua (18,15 km), antes da estreia da super especial da Figueira da Foz, que substitui a que habitualmente se realizava na cidade dos estudantes.

Ao todo, este primeiro de três dias de competição tem 120,59 quilómetros cronometrados.