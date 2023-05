Colega de equipa de Oliveira também falha GP de França

O espanhol Raúl Fernández (Aprilia), companheiro de equipa do português Miguel Oliveira, também vai falhar o Grande Prémio de França de MotoGP, quinta prova do Mundial de motociclismo de velocidade, anunciou a equipa RNF, esta sexta-feira.

"Raúl Fernández não vai continuar no GP de França. Na primeira sessão de treinos, as condições do seu braço direito não lhe permitiram pilotar a Aprilia RS-GP da maneira que ele deseja. Vai agora focar-se na recuperação para a próxima ronda", refere a equipa RNF, em comunicado divulgado nas redes sociais.

O piloto espanhol tem sofrido problemas no braço direito e já foi mesmo sujeito a uma intervenção cirúrgica antes desta quinta prova do Mundial para tentar resolver o problema, mas Fernández não se sente em condições de pilotar.