Miguel Oliveira enfrenta "recuperação longa", mas já sente "algum alívio"

Miguel Oliveira enfrenta uma recuperação "longa", depois de se ter lesionado no Grande Prémio de Espanha de MotoGP, após queda.

O piloto português sofreu uma fratura no úmero do ombro esquerdo e, nos últimos dias, teve de andar de braço imobilizado. Nas redes sociais, esta terça-feira, Oliveira dá conta do estágio de recuperação.

"Já livre do suspensor braquial e com melhores sensações. Recuperação longa e algo lenta, mas já com algum alívio a nível de dor", escreve o piloto da RNF, que é baixa certa para o GP de França, no domingo.

Miguel Oliveira caiu após um choque com o francês Fabio Quartararo (Yamaha) na primeira volta. Foi levado de maca para fora da pista e transportado de ambulância para o centro médico do circuito.

Inicialmente, pensou-se que apenas deslocara um ombro, no entanto, os exames no hospital revelaram uma lesão mais extensa.

O português teve de abandonar a corrida, algo que acontece pela segunda vez esta temporada. Na primeira etapa do Mundial de MotoGP, em Portugal, foi abalroado pelo espanhol Marc Márquez (Honda).