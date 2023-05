Sérgio Pérez com pole position em Miami

O piloto mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) conquistou a “pole position” para o Grande Prémio de Miami de Fórmula 1, quinta prova da temporada, numa sessão que terminou mais cedo devido ao despiste do monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Sérgio Pérez fez o seu melhor tempo em 1.26,841 minutos, deixando o segundo classificado, o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) a 0,361 segundos, com o também espanhol Carlos Sainz (Ferrari) em terceiro, a 0,508.

A sessão ficou marcada pelo despiste de Leclerc, quando faltava pouco mais de minuto e meio para o final da sessão e quando os pilotos se preparavam para fazer a última tentativa.

A qualificação foi imediatamente interrompida com bandeiras vermelhas, já não sendo reiniciada.

Leclerc pisou o corretor e perdeu a aderência na traseira, saindo para a escapatória antes de embater nas barreiras de proteção, precisamente com a parte de trás do seu Ferrari, que ficou imobilizado.

Os maiores prejudicados foram o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) e o finlandês Valtteri Bottas (Alfa Romeo), que ainda não tinham feito nenhuma volta rápida nesta terceira e derradeira fase da qualificação, pelo que vão largar do nono e 10.º lugares, respetivamente.

Surpreendente é, também, o quarto lugar do dinamarquês Kevin Magnussen (Haas), seguido do francês Pierre Gasly (Alpine) e do britânico George Russell (Mercedes), que foi sexto, na frente de Leclerc, sétimo.

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) não conseguiu passar da Q2, partindo do 13.º lugar da grelha.

Esta foi a terceira 'pole position' da carreira de Sérgio Pérez, segunda da temporada, depois de já ter sido o mais rápido na qualificação em Jeddah (Arábia Saudita).

À partida para a quinta prova da temporada, Max Verstappen lidera o campeonato, com 93 pontos, mais seis do que Sérgio Pérez.