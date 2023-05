Miguel Oliveira falha Grande Prémio de França

Miguel Oliveira vai falhar o Grande Prémio de França, marcado para o fim-de-semana de 13 e 14 de maio, devido à lesão sofrida na queda no último domingo, em Espanha.

O piloto português da Aprilia sofreu uma "pequena fratura" no braço esquerdo, após a queda no Grande Prémio de Espanha de MotoGP, no domingo. Miguel Oliveira foi inicialmente diagnosticado com um ombro deslocado, mas exames médicos deteram "danos maiores do que o esperado".

Miguel Oliveira caiu após um choque com o francês Fabio Quartararo (Yamaha) na primeira volta. Foi levado de maca para fora da pista e transportado de ambulância para o centro médico do circuito.



O piloto da Aprilia não vai precisar de cirurgia, mas a recuperação impede o português de marcar presença no GP de França, no qual será substituído por Lorenzo Savadori, o piloto de testes da marca.

O português teve de abandonar a corrida, algo que acontece pela segunda vez esta temporada. Na primeira etapa do Mundial de MotoGP, em Portugal, foi abalroado pelo espanhol Marc Márquez (Honda).

Nessa altura, Miguel Oliveira já não recuperou a tempo da segunda corrida da época, na Argentina. O português apenas terminou uma corrida esta temporada, nos Estados Unidos, na qual terminou no 5.º lugar.