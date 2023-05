Miguel Oliveira tem "pequena fratura" no braço esquerdo

Miguel Oliveira sofreu uma "pequena fratura" no braço esquerdo, após a queda no Grande Prémio de Espanha de MotoGP, no domingo.

Em comunicado, esta segunda-feira, a equipa do piloto português explica que, quando Miguel Oliveira foi levado para o centro médico do circuito, foi-lhe "imediatamente detetado" um ombro deslocado, que foi logo posto no sítio. Contudo, novos exames no Hospital de Jerez de La Frontera, no domingo, "revelaram que os danos eram maiores que o esperado".

"[Exames] revelaram uma pequena fratura no úmero do ombro esquerdo. O Miguel fará mais exames esta semana", explica a RNF no Twitter.

Miguel Oliveira caiu após um choque com o francês Fabio Quartararo (Yamaha) na primeira volta. Foi levado de maca para fora da pista e transportado de ambulância para o centro médico do circuito.



O português teve de abandonar a corrida, algo que acontece pela segunda vez esta temporada. Na primeira etapa do Mundial de MotoGP, em Portugal, foi abalroado pelo espanhol Marc Márquez (Honda).