Miguel Oliveira foi abalroado logo na primeira volta do Grande Prémio de Espanha de MotoGP, este domingo, e teve de ser levado da pista de maca.

O piloto português, da RNF, que caiu após um choque com o italiano Franco Morbidelli (Yamaha) na primeira curva, foi transportado de ambulância para o centro médico. De acordo com a organização do Mundial de MotoGP, Miguel Oliveira encontra-se consciente.

(em atualização)